Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de marzo de 2026
Previsión climática
Hoy en San Luis, el clima presentará condiciones que abarcan desde cielos parcialmente nubosos hasta posibles lluvias débiles. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, brindando un inicio de día con vientos suaves de hasta 9.9 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Por la tarde, las temperaturas ascenderán hasta un máximo de 17.7°C, acompañado de humedad que podría alcanzar el 42%. Se espera que el viento mantenga una velocidad regular alrededor de los 22 km/h, aportando una brisa refrescante para esta época del año.
En la noche, el cielo seguirá presentando intervalos nubosos, y aunque las precipitaciones no son seguras, es recomendable llevar un impermable por si acaso.
Recuerde mantenerse informado para adaptar sus actividades al pronóstico del tiempo.