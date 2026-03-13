Hoy en San Luis, el clima presentará condiciones que abarcan desde cielos parcialmente nubosos hasta posibles lluvias débiles. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, brindando un inicio de día con vientos suaves de hasta 9.9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, las temperaturas ascenderán hasta un máximo de 17.7°C, acompañado de humedad que podría alcanzar el 42%. Se espera que el viento mantenga una velocidad regular alrededor de los 22 km/h, aportando una brisa refrescante para esta época del año.

En la noche, el cielo seguirá presentando intervalos nubosos, y aunque las precipitaciones no son seguras, es recomendable llevar un impermable por si acaso.

Recuerde mantenerse informado para adaptar sus actividades al pronóstico del tiempo.