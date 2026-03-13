En Santa Fe, hoy viernes 13 de marzo de 2026, el día comienza con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.9 grados Celsius. Este inicio matutino ofrece una sensación fresca, ideal para actividades al aire libre solo en las primeras horas, ya que el índice de humedad se sitúa en un 85%, moderadamente alto. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, aportando un ligero frescor a la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5 grados Celsius. A pesar de que el cielo estará mayormente despejado durante las horas vespertinas, hacia la noche el clima podría volverse más fresco y aumentar la velocidad de los vientos hasta 21 km/h, con ráfagas de hasta 13 m/s. Será recomendable llevar un abrigo ligero si se planea salir durante las últimas horas del día.