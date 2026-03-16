Hoy en Buenos Aires, se anticipa un clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 5.6°C, mientras que la humedad se mantendrá cerca del 55%. No se espera precipitación alguna en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Ya entrada la tarde y hasta la noche, el día continuará parcialmente nuboso con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 15.7°C. Los vientos serán leves, con una velocidad esperada de hasta 10 km/h. La humedad podría aumentar ligeramente, pero no se prevé lluvia, por lo que es un día adecuado para actividades al aire libre.