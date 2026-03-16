Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 16 de marzo de 2026
Clima actual
Hoy en Buenos Aires, se anticipa un clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 5.6°C, mientras que la humedad se mantendrá cerca del 55%. No se espera precipitación alguna en las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Ya entrada la tarde y hasta la noche, el día continuará parcialmente nuboso con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 15.7°C. Los vientos serán leves, con una velocidad esperada de hasta 10 km/h. La humedad podría aumentar ligeramente, pero no se prevé lluvia, por lo que es un día adecuado para actividades al aire libre.