El clima en Córdoba para este lunes 16 de marzo de 2026 comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera una temperatura mínima de alrededor de 7.3°C, proporcionando un ambiente fresco para empezar el día. A medida que las horas avancen, se prevé que los vientos soplen con una velocidad máxima de 19 km/h formando rachas moderadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, el día se mantendrá nublado en parte con una temperatura que podría alcanzar hasta 21.9°C. Aunque las probabilidades de precipitación sean inciertas, la humedad relativa estará en su punto más alto al 54%, lo que puede dar lugar a una sensación térmica considerablemente húmeda. Durante la noche, el clima no cambiará demasiado, manteniendo el mismo patrón de cielos algo nublados con una temperatura agradable.