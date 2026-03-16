Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 16 de marzo de 2026
Clima en Córdoba
El clima en Córdoba para este lunes 16 de marzo de 2026 comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera una temperatura mínima de alrededor de 7.3°C, proporcionando un ambiente fresco para empezar el día. A medida que las horas avancen, se prevé que los vientos soplen con una velocidad máxima de 19 km/h formando rachas moderadas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Por la tarde, el día se mantendrá nublado en parte con una temperatura que podría alcanzar hasta 21.9°C. Aunque las probabilidades de precipitación sean inciertas, la humedad relativa estará en su punto más alto al 54%, lo que puede dar lugar a una sensación térmica considerablemente húmeda. Durante la noche, el clima no cambiará demasiado, manteniendo el mismo patrón de cielos algo nublados con una temperatura agradable.