Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

La jornada en Mendoza comenzará con un clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima se situará en torno a los 6.6°C, ideal para abrigarse bien en la mañana. A lo largo del día, el pronóstico indica una probabilidad nula de precipitaciones, lo que asegura un martes seco. La humedad alcanzará un máximo de 62%, mientras que los vientos soplarán desde el sector Este a una velocidad máxima promedio de 6 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas llegando hasta los 17.5°C. Será un momento perfecto para actividades al aire libre ya que no se anticipan lluvias. La noche será igual de tranquila, con cielos que permanecerán parcialmente nublados y una humedad que rondará el 62%.