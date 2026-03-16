Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 16 de marzo de 2026
Tiempo hoy
Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza
La jornada en Mendoza comenzará con un clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima se situará en torno a los 6.6°C, ideal para abrigarse bien en la mañana. A lo largo del día, el pronóstico indica una probabilidad nula de precipitaciones, lo que asegura un martes seco. La humedad alcanzará un máximo de 62%, mientras que los vientos soplarán desde el sector Este a una velocidad máxima promedio de 6 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
En la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas llegando hasta los 17.5°C. Será un momento perfecto para actividades al aire libre ya que no se anticipan lluvias. La noche será igual de tranquila, con cielos que permanecerán parcialmente nublados y una humedad que rondará el 62%.