Esta mañana en Neuquén, el clima estará mayormente nublado con temperatura mínima de 4.9°C. Habrá un viento moderado con una velocidad máxima de 27 km/h, lo que puede generar una sensación térmica más baja. La humedad se mantendrá en un nivel promedio del 75%, por lo que es recomendable vestirse en capas para ajustarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, Neuquén tendrá una continuidad del clima parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 17°C. Al atardecer, el viento disminuirá su intensidad, permitiendo disfrutar del aire libre con menor riesgo. La puesta de sol está programada para las 18:16, ideal para aquellas actividades al aire libre antes de que oscurezca.

Observaciones astronómicas para el clima de hoy en Neuquén

La observación de fenómenos astronómicos señala que el amanecer será a las 08:47, y el atardecer a las 18:16, lo que proporciona una cantidad adecuada de luz diurna para hacer planes vespertinos en el exterior.