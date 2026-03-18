Hoy en Buenos Aires, el clima matutino estará marcado por condiciones de cielo parcialmente nuboso. Se espera una temperatura mínima de 5.6°C, con posibilidades de que la humedad se eleve hasta un 92%. Los vientos podrán alcanzar una velocidad máxima de 21 km/h, creando una mañana fresca y ventosa para los porteños.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo de cielo parcialmente cubierto. Se anticipa una temperatura máxima de 15.7°C. En cuanto a los vientos, se mantendrán constantes con ráfagas de hasta 21 km/h. La baja probabilidad de lluvia y la humedad del ambiente, que descenderá hasta un mínimo del 55%, ofrecerán un clima relativamente estable para el transcurso del día. La puesta del sol está programada alrededor de las 17:52, cerrando un día más en la ciudad con climas variables.