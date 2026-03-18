Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de marzo de 2026
Clima Diario
Hoy en Buenos Aires, el clima matutino estará marcado por condiciones de cielo parcialmente nuboso. Se espera una temperatura mínima de 5.6°C, con posibilidades de que la humedad se eleve hasta un 92%. Los vientos podrán alcanzar una velocidad máxima de 21 km/h, creando una mañana fresca y ventosa para los porteños.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Por la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo de cielo parcialmente cubierto. Se anticipa una temperatura máxima de 15.7°C. En cuanto a los vientos, se mantendrán constantes con ráfagas de hasta 21 km/h. La baja probabilidad de lluvia y la humedad del ambiente, que descenderá hasta un mínimo del 55%, ofrecerán un clima relativamente estable para el transcurso del día. La puesta del sol está programada alrededor de las 17:52, cerrando un día más en la ciudad con climas variables.