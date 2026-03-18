Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de marzo de 2026
Condiciones climáticas de la mañana
La mañana en Catamarca comenzará con tiempo parcialmente nuboso y temperaturas que irán desde los 6.4°C hasta alcanzar un máximo de 23.7°C. Aunque no se espera acumulación de precipitación, el clima estará marcado por una humedad del 65%, lo que hará que percibamos un ambiente pesado durante algunas horas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
En la tarde y noche, el cielo seguirá con nubes dispersas. Las temperaturas seguirán moderadas, oscilando hacia el final del día hacia cifras cercanas a los 6.4°C. Persistirán los vientos de hasta 33 km/h, generando la sensación de frescura. En términos generales, Catamarca tendrá un día con condiciones climáticas favorables, ideales para realizar actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de marzo de 2026
Hoy, el amanecer tendrá lugar a las 08:12 y el atardecer será a las 18:33, brindando un día con poco más de 10 horas de luz solar. Estos factores astronómicos son cruciales para planificar cualquier actividad al aire libre y aprovechar al máximo la luz del día.