Este miércoles 18 de marzo, el clima en Córdoba estará caracterizado por un ambiente parcialmente nuboso. Durante la mañana, los cielos se mostrarán en su mayoría despejados, permitiendo que las temperaturas oscilen ampliamente. Las mínimas estarán alrededor de los 7.3°C, por lo que se espera un amanecer algo frío. Los vientos predominantes vendrán del sector noreste con una velocidad media de 19 km/h, mientras que la máxima humedad se mantendrá en un 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, continuaremos con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas irán en aumento hasta alcanzar un máximo de 21.9°C. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad se mantiene prácticamente nula durante toda la jornada. Los vientos continuarán predominando del noreste, con velocidades que podrían llegar a los 23 km/h y ráfagas ocasionales más intensas. La humedad se mantendrá relativamente baja, favoreciendo una sensación de confort térmico.