Hoy en Corrientes, el clima estará marcado por un amanecer despejado, con temperaturas mínimas cercanas a los 8.2°C. La humedad alcanzará un punto máximo del 94% durante la mañana. Durante las primeras horas, el día se mantendrá libre de lluvia y con viento a una velocidad media de 6 km/h, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las condiciones cambian ligeramente en Corrientes. El cielo estará más nublado, pero se prevé que las temperaturas asciendan hasta los 18.8°C. Aunque el viento mantendrá una velocidad máxima de 12 km/h, las ráfagas podrían llegar a 19 km/h en momentos puntuales, así que es recomendable tomar precauciones si planea estar al aire libre. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, sin cambios significativos en el pronóstico.