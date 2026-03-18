El clima en Formosa hoy promete tener características de un día con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas para la jornada oscilarán entre una mínima de 7.9°C y una máxima que podría alcanzar los 20.5°C. Se espera que a lo largo de la mañana, el cielo presente intervalos de sol y nubes, siendo un clima agradable para salir. El clima se mantendrá estable durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y la noche, el clima continuará con características de cielos parcialmente cubiertos. Se observará un leve incremento en la nubosidad, pero sin pronósticos de precipitaciones significativas. La humedad relativa alcanzará un máximo de 96%, aportando una sensación húmeda al entorno. Los vientos serán suaves, alcanzando una velocidad máxima de 9 km/h.

Es preciso considerar que estos vientos pueden cambiar ligeramente el sentimiento térmico durante la noche.

Para quienes deseen realizar actividades al aire libre, el clima de Formosa hoy ofrece condiciones aptas, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para lidiar con la humedad alta.