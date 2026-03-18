En Jujuy, el clima para la mañana estará marcado por condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas que empezarán desde los 4.2°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, aunque los niveles de humedad serán elevados, alcanzando hasta un 85%. Los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de 6 km/h proveniente del sur. En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol se espera que salga a las 07:26 de la mañana, mientras que la puesta solar será alrededor de las 18:41.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, las temperaturas ascenderán lentamente hacia los 18.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una humedad que irá disminuyendo ligeramente. Los vientos seguirán soplando a una velocidad máxima de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h.

Hacia la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente hacia valores cercanos a los 4.2°C, manteniendo las mismas condiciones de nubosidad parcial. No se esperan precipitaciones significativas. Se recomienda abrigarse debido al descenso en las temperaturas durante el final del día. Para observar el cielo, la luna no será visible ya que estará en fase nueva, lo que puede ofrecer cielos más oscuros y propicios para la observación de estrellas.