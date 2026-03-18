Hoy en Mendoza, el clima estará caracterizado por una mañana con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas mínimas alrededor de los 6.6°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, se sugiere llevar un abrigo ligero. Los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h, haciéndose sentir principalmente a primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Entrada la tarde y al caer la noche, las temperaturas máximas aumentarán hasta 17.5°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado, ofreciendo un ambiente fresco pero sin precipitaciones notables. La humedad relativa alcanzará un máximo alrededor del 37%, incrementándose conforme avance la noche. Durante este periodo, se espera que las ráfagas de viento sean moderadas, oscilando entre 10 y 13 km/h, por lo que podría ser una buena oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre.