Pronóstico del tiempo para hoy en Neuquén

Hoy en Neuquén, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se sitúan en torno a los 4.9°C, mientras que las máximas alcanzarán los 17°C. La humedad relativa se espera que ronde el 75%. Durante la mañana, los vientos tendrán una velocidad promedio de 22 km/h, siendo un poco más intensos en algunas ráfagas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares con nubosidad parcial y temperaturas que no superarán los 17°C. Para la noche, se espera que el viento disminuya ligeramente, aunque todavía se podrían registrar ráfagas de hasta 27 km/h. En general, será un día adecuado para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando tomemos precauciones al respecto del viento y la temperatura.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Para aquellos que planean salir, se recomienda usar ropa abrigada en las primeras horas del día debido a las bajas temperaturas. A lo largo del día, llevar una chaqueta ligera podría ser suficiente. Las ráfagas de viento podrían sorprendernos, por lo que es aconsejable asegurar objetos sueltos en patios o balcones para evitar incidentes.