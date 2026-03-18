Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de marzo de 2026
Clima Actual
Pronóstico del tiempo para hoy en Neuquén
Hoy en Neuquén, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se sitúan en torno a los 4.9°C, mientras que las máximas alcanzarán los 17°C. La humedad relativa se espera que ronde el 75%. Durante la mañana, los vientos tendrán una velocidad promedio de 22 km/h, siendo un poco más intensos en algunas ráfagas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares con nubosidad parcial y temperaturas que no superarán los 17°C. Para la noche, se espera que el viento disminuya ligeramente, aunque todavía se podrían registrar ráfagas de hasta 27 km/h. En general, será un día adecuado para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando tomemos precauciones al respecto del viento y la temperatura.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén
Para aquellos que planean salir, se recomienda usar ropa abrigada en las primeras horas del día debido a las bajas temperaturas. A lo largo del día, llevar una chaqueta ligera podría ser suficiente. Las ráfagas de viento podrían sorprendernos, por lo que es aconsejable asegurar objetos sueltos en patios o balcones para evitar incidentes.