Pronóstico del clima para la mañana en Salta

Esta mañana en Salta, el clima se presenta despejado con temperaturas que alcanzarán un máximo de 21.2°C. Será una jornada agradable durante las primeras horas del día. Se puede aprovechar para realizar actividades al aire libre. El viento soplará a una velocidad de hasta 9 km/h, manteniendo un ambiente cómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, se esperan condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando un mínimo de 3.4°C hacia la noche. La humedad se mantendrá en niveles elevados, cerca del 91%, por lo que la sensación térmica será más fresca de lo habitual. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planea salir.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Considere mantenerse hidratado durante el día y utilizar protector solar si realizará actividades al aire libre por la mañana. Durante la tarde y noche, use ropa adecuada para el descenso de la temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de marzo de 2026

El día comenzará con el amanecer a las 7:28 AM y finalizará con el atardecer a las 6:40 PM, brindando amplias oportunidades para disfrutar de la luz solar durante las horas de día.