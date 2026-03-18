Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de marzo de 2026
Clima en Salta
Pronóstico del clima para la mañana en Salta
Esta mañana en Salta, el clima se presenta despejado con temperaturas que alcanzarán un máximo de 21.2°C. Será una jornada agradable durante las primeras horas del día. Se puede aprovechar para realizar actividades al aire libre. El viento soplará a una velocidad de hasta 9 km/h, manteniendo un ambiente cómodo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde, se esperan condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando un mínimo de 3.4°C hacia la noche. La humedad se mantendrá en niveles elevados, cerca del 91%, por lo que la sensación térmica será más fresca de lo habitual. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planea salir.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta
Considere mantenerse hidratado durante el día y utilizar protector solar si realizará actividades al aire libre por la mañana. Durante la tarde y noche, use ropa adecuada para el descenso de la temperatura.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de marzo de 2026
El día comenzará con el amanecer a las 7:28 AM y finalizará con el atardecer a las 6:40 PM, brindando amplias oportunidades para disfrutar de la luz solar durante las horas de día.