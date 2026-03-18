Hoy, San Juan se presenta con un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas empezarán desde los 9.2°C, con un incremento gradual a medida que el día avanza. La humedad alcanzará un nivel máximo del 61%, ofreciendo una mañana relativamente húmeda. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, siempre es bueno estar preparado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En el transcurso de la tarde y noche en San Juan, el cielo continuará parcialmente nuboso, pero las temperaturas subirán llegando a un máximo de 20.4°C. Los vientos serán variables a lo largo del día con ráfagas alcanzando hasta 17 km/h, manteniendo un ambiente ligeramente ventoso. Se espera que el sol se ponga a las 18:37, seguido por un atardecer tranquilo y agradable.