Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de marzo de 2026
Clima local
Hoy, San Juan se presenta con un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas empezarán desde los 9.2°C, con un incremento gradual a medida que el día avanza. La humedad alcanzará un nivel máximo del 61%, ofreciendo una mañana relativamente húmeda. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, siempre es bueno estar preparado.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
En el transcurso de la tarde y noche en San Juan, el cielo continuará parcialmente nuboso, pero las temperaturas subirán llegando a un máximo de 20.4°C. Los vientos serán variables a lo largo del día con ráfagas alcanzando hasta 17 km/h, manteniendo un ambiente ligeramente ventoso. Se espera que el sol se ponga a las 18:37, seguido por un atardecer tranquilo y agradable.