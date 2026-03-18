Clima durante la mañana

En San Luis, este miércoles 18 de marzo de 2026, la clima se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas están rondando los 7.5°C, ofreciendo un inicio de día fresco. A media mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, generando una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, se anticipa un leve ascenso de las temperaturas, alcanzando un máximo de 17.7°C. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, por lo cual es un buen día para actividades al aire libre. Los vientos continuarán siendo moderados, con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h.

En cuanto a la noche, la temperatura descenderá gradualmente, acercándose nuevamente a los valores mínimos presentados al amanecer. La humedad relativa se mantendrá en un nivel moderado del 42%, proporcionando condiciones confortables durante el anochecer. La luna se mostrará en una fase de creciente moderado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de marzo de 2026

El sol hará su aparición a las 08:25, mientras que el ocaso está previsto para las 18:24. Estos detalles son fundamentales para quienes se quieran preparar para disfrutar del paisaje al aire libre durante las horas diurnas en San Luis.