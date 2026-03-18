Clima de la mañana en Santa Cruz

En la mañana de este miércoles, el clima en Santa Cruz estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima se registrará en 3.4°C, mientras que podrán sentirse vientos con una velocidad máxima de 16 km/h. El nivel de humedad podría ascender hasta el 90%. Se recomienda llevar abrigo y utilizar paraguas si planea salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el clima sigue sin ofrecer sorpresas. El cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura que alcanzará un máximo de 7.3°C. Los vientos soplarán con máxima intensidad de 49 km/h. Es importante considerar el fuerte viento para planificar actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

Al caer la noche, la humedad se mantendrá elevada, es prudente contar con ropa adecuada para el clima frío y ventoso.