Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de marzo de 2026
Clima Santa Fe
Clima por la mañana
Durante la mañana, el clima en Santa Fe se mantendrá con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas estarán frescas, oscilando entre los 7.9°C. Los vientos soplarán del noreste con velocidades máximas de 11 km/h, aportando una sensación de frescura predominante.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
En la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas continúen similares, con alguna posibilidad de nubes dispersas. La temperatura máxima alcanzará los 18.5°C, favorable para actividades al aire libre. Los vientos seguirán siendo del noreste, pero ligeramente más intensos, llegando a velocidades de hasta 21 km/h. La humedad relativa será del 40%, manteniéndose dentro de niveles cómodos para esta época del año.