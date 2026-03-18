Clima por la mañana

Durante la mañana, el clima en Santa Fe se mantendrá con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas estarán frescas, oscilando entre los 7.9°C. Los vientos soplarán del noreste con velocidades máximas de 11 km/h, aportando una sensación de frescura predominante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas continúen similares, con alguna posibilidad de nubes dispersas. La temperatura máxima alcanzará los 18.5°C, favorable para actividades al aire libre. Los vientos seguirán siendo del noreste, pero ligeramente más intensos, llegando a velocidades de hasta 21 km/h. La humedad relativa será del 40%, manteniéndose dentro de niveles cómodos para esta época del año.