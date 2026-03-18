Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de marzo de 2026
Clima Hoy
Hoy en Tierra del Fuego, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, la temperatura mínima alcanzará aproximadamente -0.6°C. La probabilidad de precipitación será baja, mientras que la humedad se mantendrá en torno al 96%. Los vientos serán moderados, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
En horas de la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas continúen siendo parcialmente nubladas, con una temperatura máxima que no superará los 2.9°C. No se anticipan lluvias significativas, por lo que puede considerarse un día ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, y el viento se mantendrá dentro de los límites registrados en la mañana.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de marzo de 2026
Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 09:54 y se pondrá alrededor de las 17:12.