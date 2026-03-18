Hoy en Tierra del Fuego, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, la temperatura mínima alcanzará aproximadamente -0.6°C. La probabilidad de precipitación será baja, mientras que la humedad se mantendrá en torno al 96%. Los vientos serán moderados, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En horas de la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas continúen siendo parcialmente nubladas, con una temperatura máxima que no superará los 2.9°C. No se anticipan lluvias significativas, por lo que puede considerarse un día ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, y el viento se mantendrá dentro de los límites registrados en la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de marzo de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 09:54 y se pondrá alrededor de las 17:12.