Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de marzo de 2026
Clima de hoy
Clima matutino en Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires, se inicia el día con un clima parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que rondarán los 5.6°C. La sensación de frescura estará acompañada por vientos que alcanzan velocidades de hasta 21 km/h. No se espera lluvia durante la mañana, lo cual proporciona un ambiente agradable para las actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 15.7°C, ofreciendo un agradable clima otoñal con cielos parcialmente cubiertos. Los vientos continuarán con una media de 21 km/h, disminuyendo en la noche. Sin precipitaciones esperadas, es un buen momento para disfrutar de una caminata al aire libre o algún evento en exteriores. La puesta del sol está estimada a las 17:52, dando lugar a un atardecer sereno.