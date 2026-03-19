Clima matutino en Buenos Aires

Hoy en Buenos Aires, se inicia el día con un clima parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que rondarán los 5.6°C. La sensación de frescura estará acompañada por vientos que alcanzan velocidades de hasta 21 km/h. No se espera lluvia durante la mañana, lo cual proporciona un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 15.7°C, ofreciendo un agradable clima otoñal con cielos parcialmente cubiertos. Los vientos continuarán con una media de 21 km/h, disminuyendo en la noche. Sin precipitaciones esperadas, es un buen momento para disfrutar de una caminata al aire libre o algún evento en exteriores. La puesta del sol está estimada a las 17:52, dando lugar a un atardecer sereno.