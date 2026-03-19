Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy

Hoy en Catamarca, se presenta un día prometedor con un clima mayormente despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C, lo que asegura un amanecer fresco. Se prevén vientos suaves, rondando los 10 km/h, lo que genera una sensación térmica agradable. La humedad estará alrededor del 37%, contribuyendo a un ambiente seco y confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, las temperaturas subirán hasta los 23.7°C, con cielos despejados predominando hasta el anochecer. Los vientos aumentarán ligeramente a 16 km/h, brindando un alivio del calor del día. La ausencia de lluvias continuará, ofreciendo una velada ideal para actividades al aire libre. Se recomienda disfrutar de la última luz del día, destacando que el sol se pondrá a las 18:33 horas.