En la Ciudad de Buenos Aires, durante la mañana se experimentará una jornada con condiciones climáticas de clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, generando un ambiente fresco en las primeras horas del día. Estas condiciones permitirán, en líneas generales, un inicio de jornada templado y agradable, ideal para quienes prefieren un clima no tan caluroso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, se espera que los cielos continúen parcialmente cubiertos pero sin precipitaciones significativas. Las temperaturas aumentarán alcanzando un máximo de 16°C. Los vientos serán moderados, con una máxima de 8 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es importante que aquellos que planeen actividades al aire libre consideren estas condiciones y lleven una chaqueta ligera si lo necesitan.

Observaciones astronómicas

Este jueves 19 de marzo de 2026, el sol hará su aparición en el horizonte a las 07:57 de la mañana. Al atardecer, el sol se pondrá a las 17:50, brindando un día con varias horas de luz natural.