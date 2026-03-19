Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de marzo de 2026
Clima Ciudad
En la Ciudad de Buenos Aires, durante la mañana se experimentará una jornada con condiciones climáticas de clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, generando un ambiente fresco en las primeras horas del día. Estas condiciones permitirán, en líneas generales, un inicio de jornada templado y agradable, ideal para quienes prefieren un clima no tan caluroso.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Para la tarde y noche, se espera que los cielos continúen parcialmente cubiertos pero sin precipitaciones significativas. Las temperaturas aumentarán alcanzando un máximo de 16°C. Los vientos serán moderados, con una máxima de 8 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es importante que aquellos que planeen actividades al aire libre consideren estas condiciones y lleven una chaqueta ligera si lo necesitan.
Observaciones astronómicas
Este jueves 19 de marzo de 2026, el sol hará su aparición en el horizonte a las 07:57 de la mañana. Al atardecer, el sol se pondrá a las 17:50, brindando un día con varias horas de luz natural.