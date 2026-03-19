Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de marzo de 2026
Clima Córdoba
Para este jueves 19 de marzo de 2026, en la ciudad de Córdoba, se espera un día parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7.3°C y una máxima de 21.9°C. La velocidad del viento alcanzará hasta 23 km/h, lo que podría implicar una sensación térmica más baja. La humedad se mantiene constante en un 54%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
En horas de la tarde y noche, las condiciones del clima continuarán siendo parcialmente nubosas. La temperatura se mantendrá agradable, alcanzando máximas de hasta 71.5°F. El viento disminuirá ligeramente, soplando a una velocidad promedio de 12 km/h. Se asegura un día sin precipitaciones, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre.
Observaciones astronómicas
La salida del sol se producirá a las 08:12 y se ocultará a las 18:21, proporcionando un día bastante equilibrado en términos de luz solar. La fase lunar actual es creciente, lo cual puede ser del interés de aquellos entusiastas de la astronomía.