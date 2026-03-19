Para este jueves 19 de marzo de 2026, en la ciudad de Córdoba, se espera un día parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7.3°C y una máxima de 21.9°C. La velocidad del viento alcanzará hasta 23 km/h, lo que podría implicar una sensación térmica más baja. La humedad se mantiene constante en un 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En horas de la tarde y noche, las condiciones del clima continuarán siendo parcialmente nubosas. La temperatura se mantendrá agradable, alcanzando máximas de hasta 71.5°F. El viento disminuirá ligeramente, soplando a una velocidad promedio de 12 km/h. Se asegura un día sin precipitaciones, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

La salida del sol se producirá a las 08:12 y se ocultará a las 18:21, proporcionando un día bastante equilibrado en términos de luz solar. La fase lunar actual es creciente, lo cual puede ser del interés de aquellos entusiastas de la astronomía.