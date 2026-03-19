Hoy, el clima en Corrientes será propicio para disfrutar del aire libre. Durante la mañana, habrá un cielo mayormente despejado con temperaturas que rondarán los 8.2°C. La humedad se mantendrá en niveles moderados, con un valor máximo del 94%, propiciando la sensación de frescura matutina. La intensidad de los vientos será mínima, alcanzando los 6 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Hacia la tarde y noche, el clima continuará con condiciones estables. Las temperaturas máximas llegarán a 18.8°C, con el cielo libre de nubes. Es recomendable llevar ropa ligera si planea salir, ya que los vientos no superarán los 9 km/h, lo cual hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre.