Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de marzo de 2026
Clima Diario
Hoy, el clima en Corrientes será propicio para disfrutar del aire libre. Durante la mañana, habrá un cielo mayormente despejado con temperaturas que rondarán los 8.2°C. La humedad se mantendrá en niveles moderados, con un valor máximo del 94%, propiciando la sensación de frescura matutina. La intensidad de los vientos será mínima, alcanzando los 6 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Hacia la tarde y noche, el clima continuará con condiciones estables. Las temperaturas máximas llegarán a 18.8°C, con el cielo libre de nubes. Es recomendable llevar ropa ligera si planea salir, ya que los vientos no superarán los 9 km/h, lo cual hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre.