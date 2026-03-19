Esta mañana en Formosa, el clima se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.9°C. Se prevén vientos con una velocidad máxima de 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y noche, el clima continuará con el cielo parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima cercana a los 20.5°C. El nivel de humedad será relativamente alto a lo largo del día, alcanzando un máximo de 96%.

Para más detalles sobre el clima de Formosa, recomendamos consultar la fuente oficial de pronósticos meteorológicos.