Hoy en Mendoza, el clima será mayormente nublado durante la mañana con temperaturas mínimas de 6.6°C. No se espera precipitación significativa. La humedad alcanzará un nivel máximo del 62%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h. Será una mañana fresca, ideal para actividades al aire libre siempre y cuando se abrigue correctamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, el cielo continuará mayormente nublado. La temperatura máxima rondará los 17.5°C. No se prevé lluvia, así que será un buen momento para realizar actividades tanto en interiores como al aire libre. El viento alcanzará una velocidad máxima de 13 km/h, manteniendo la sensación térmica agradable. La humedad continuará presente aunque sin cambios bruscos durante el transcurso del día.

Nota: Extreme precaución si planea salir sin abrigo; el clima puede cambiar inesperadamente, así que esté preparado.