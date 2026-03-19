Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de marzo de 2026
Clima diario
El clima en Neuquén para este jueves promete ser relativamente calmado. Durante la mañana, el cielo se presentará despejado y la temperatura mínima alcanzará los 4.9°C. La humedad relativa se proyecta en torno al 35%, lo que generará una sensación térmica agradable. Los vientos soplarán del oeste a una velocidad máxima de 13 km/h, asegurando un inicio de día tranquilo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
En la tarde y noche, se anticipa un clima parcialmente nuboso con temperaturas que llegarán a un máximo de 17°C. A medida que avanza el día, el viento del oeste se intensificará levemente, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h. La humedad se mantendrá en niveles medianos, contribuyendo a una noche serena y fresca. Cabe destacar la importancia de llevar una campera ligera si planea estar fuera hasta altas horas de la noche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de marzo de 2026
El amanecer en Neuquén será a las 8:47, mientras que el ocaso será a las 18:16. Esto nos brindará un día con 9 horas y 29 minutos de luz solar, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre. La luna se levantará a las 17:28 y se pondrá a las 8:22 del día siguiente, ofreciendo un magnífico paisaje nocturno para aquellos interesados en la observación lunar.