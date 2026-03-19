El clima en Neuquén para este jueves promete ser relativamente calmado. Durante la mañana, el cielo se presentará despejado y la temperatura mínima alcanzará los 4.9°C. La humedad relativa se proyecta en torno al 35%, lo que generará una sensación térmica agradable. Los vientos soplarán del oeste a una velocidad máxima de 13 km/h, asegurando un inicio de día tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, se anticipa un clima parcialmente nuboso con temperaturas que llegarán a un máximo de 17°C. A medida que avanza el día, el viento del oeste se intensificará levemente, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h. La humedad se mantendrá en niveles medianos, contribuyendo a una noche serena y fresca. Cabe destacar la importancia de llevar una campera ligera si planea estar fuera hasta altas horas de la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de marzo de 2026

El amanecer en Neuquén será a las 8:47, mientras que el ocaso será a las 18:16. Esto nos brindará un día con 9 horas y 29 minutos de luz solar, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre. La luna se levantará a las 17:28 y se pondrá a las 8:22 del día siguiente, ofreciendo un magnífico paisaje nocturno para aquellos interesados en la observación lunar.