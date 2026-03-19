Para este jueves, Salta amaneció con un cielo parcialmente nuboso y con temperaturas mínimas que rondan los 3.4°C. Se espera que el clima varíe moderadamente durante la jornada, alcanzando una máxima de 21.2°C. La humedad afecta en un porcentaje, quizás considerable, la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, el tiempo se mantendrá en la misma línea con cielos parcialmente cubiertos y vientos moderados. La circulación del aire alcanzará velocidades de hasta 8 km/h. Durante la noche, el clima en Salta verá un descenso progresivo en las temperaturas, tornando la jornada en una noche fresca en la región. La humedad prevista alcanzará niveles de 91%, sugerente de una noche cómoda aunque fresca. Es un buen día para disfrutar al aire libre pero con abrigo adecuado.