Pronóstico del tiempo para la mañana en San Juan

Esta mañana en San Juan, los residentes pueden esperar un clima predominantemente despejado. La temperatura mínima será de 9.2°C y la humedad relativa alcanzará un máximo del 61%. La velocidad del viento podría alcanzar hasta 11 km/h, garantizando una mañana fresca pero agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, las condiciones en San Juan continuarán siendo parciales nubladas. Se espera que la temperatura alcance un máximo de 20.4°C. Fuertes vientos de hasta 17 km/h pueden presentarse durante el día, lo cual podría afectar actividades al aire libre. A medida que el día avance hacia la noche, no se pronostica actividad de lluvia, brindando una buena oportunidad para quienes planean salir al aire libre.

Este es un buen momento para realizar observaciones astronómicas dado el cielo mayormente despejado, así que considerar tomar las precauciones necesarias para disfrutarlas plenamente. La temperatura fresca y los vientos moderados hacen de esta noche una opción ideal para paseos nocturnos.