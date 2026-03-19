Este jueves 19 de marzo de 2026, San Luis acogerá un clima con condiciones variadas a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, ofreciendo claros esporádicos que permitirán apreciar el sol de tanto en tanto. Con una temperatura mínima de 7.5°C, la sensación térmica acompañará a las primeras actividades del día con una atmósfera fresca. La humedad se mantendrá en un nivel aceptable, brindando un ambiente confortable. El viento se desplazará a una velocidad moderada de hasta 22 km/h, ayudando a disipar las nubes de las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, las temperaturas se elevarán gradualmente, alcanzando un pico agradable de 17.7°C. El cielo persistirá en su estado parcialmente nuboso, aunque las posibilidades de lluvia seguirán siendo bajas. El viento intensificará ligeramente su presencia con ráfagas rondando los 36 km/h, lo que podrá generar una disminución de la sensación térmica.Las condiciones climáticas seguirán promoviendo un ambiente seco, favoreciendo las actividades al aire libre sin la amenaza de precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de marzo de 2026

En términos astronómicos, el sol hará su aparición a las 08:25, guiando el inicio del día con su luz cálida, y se ocultará nuevamente a las 18:24, dando lugar a una noche clara y serena. A través del firmamento nocturno, se podrá disfrutar de una fase de luna creciente, que aportará su brillo a lo largo de la noche hasta su retirada a las 07:56 del día siguiente.