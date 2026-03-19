jueves, 19 de marzo de 2026, 06:03

Durante la mañana en Santa Cruz, se espera un tiempo clima parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 3.4°C. La humedad alcanzará un valor cercano al 80%, lo que se traduce en un ambiente algo húmedo. Los vientos soplarán desde el sector noreste a una velocidad de hasta 22 km/h, proporcionando una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Hacia la tarde y noche, las condiciones climáticas no variarán demasiado. La temperatura máxima del día alcanzará los 7.3°C con cielos que continuarán nublándose. El viento se mantendrá constante, pudiendo llegar a ráfagas de hasta 13.5 km/h, aportando frescura al ambiente. Es recomendable tener a mano un abrigo cómodo si planeas salir durante este tiempo.