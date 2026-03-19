Hoy en Tierra del Fuego, la jornada comenzará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas serán de -0.6°C, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planean actividades al aire libre durante las primeras horas del día. A lo largo de la mañana, los vientos soplarán alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, creando un ambiente fresco.

clima

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde, se mantendrá la nubosidad parcial, y las temperaturas aumentarán ligeramente, alcanzando máximas de alrededor de 2.9°C. Los vientos del oeste se intensificarán, llegando hasta los 36 km/h en ráfagas, por lo que es aconsejable tomar precauciones al transitar por sectores expuestos al viento.

Durante la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando cerca de las mínimas registradas por la mañana. La humedad relativa permanecerá alta, cercana al 96%, aumentando la sensación de frío.