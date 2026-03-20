Lluvias Foto: Foto generada con IA

El próximo fin de semana largo en la Argentina estará marcado por un escenario meteorológico complejo: lluvias persistentes, tormentas localmente fuertes, actividad eléctrica intensa, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 70 y 90 km/h, según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Las condiciones afectan distintas regiones del país y motivaron la emisión de alertas oficiales de nivel amarillo y naranja, dependiendo de la zona.

¿Qué provincias están bajo alerta?

De acuerdo con los reportes analizados, varias provincias estarán expuestas a fenómenos significativos durante el fin de semana. Entre las más afectadas se incluyen:

Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut , con pronósticos de lluvias fuertes, viento intenso y caída de granizo.

En el norte del país, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas , con precipitaciones que podrían acumular entre 35 y 55 mm en períodos cortos y ráfagas cercanas a 70 km/h .

En zonas puntuales como Santa Cruz, los vientos podrían superar los 90 km/h, de acuerdo con advertencias recientes.

El panorama general muestra una combinación de frentes fríos, ingreso de aire húmedo y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas.

Lluvias Foto: Foto generada con IA

¿Qué significa la “alerta amarilla”?

El SMN clasifica las alertas meteorológicas por colores para identificar el nivel de riesgo:

Amarillo: fenómenos con capacidad de daño leve o moderado, interrupciones temporales de actividades y necesidad de tomar precauciones.

Naranja: condiciones más peligrosas, con potencial de afectación a la vida cotidiana, bienes y servicios.

Este tipo de alertas suele activarse cuando se esperan ráfagas fuertes, lluvia intensa en poco tiempo, granizo o tormentas eléctricas frecuentes.

Vientos intensos: el gran protagonista del fin de semana

En varias provincias se esperan vientos del sector oeste, sudeste o norte, según la región, que podrían alcanzar:

70 km/h de forma generalizada

90 km/h en zonas del sur, especialmente en Santa Cruz

Entre 50 y 70 km/h, con ráfagas aún más intensas, en áreas puntuales del centro del país

Estas ráfagas se combinarán con tormentas y bajones de temperatura, configurando un fin de semana más otoñal que veraniego.

Lluvia en el AMBA Foto: Foto generada con IA

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires y AMBA?

Si bien la zona no figura entre las más afectadas por alertas fuertes, se prevén:

Chaparrones por la mañana ,

Tormentas aisladas por la tarde ,

Lluvias nocturnas y descenso moderado de la temperatura.

Para el domingo, el pronóstico mantiene lluvias intermitentes y un retroceso térmico acorde al ingreso de aire frío.

Recomendaciones del SMN para transitar el temporal

Ante lluvias intensas, vientos fuertes y tormentas eléctricas, el SMN sugiere:

Evitar circular si no es necesario.

Desconectar electrodomésticos ante inundación.

Asegurar elementos sueltos en balcones y patios.

No refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

El feriado llega con un combo de lluvias, tormentas, viento intenso y descensos de temperatura en buena parte del país. La recomendación general es estar atentos a las alertas, evitar actividades al aire libre y priorizar la seguridad ante condiciones cambiantes.