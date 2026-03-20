Fin de semana largo bajo alerta: llegan lluvias intensas, tormentas fuertes y ráfagas que podrían rozar los 90 km/h
Un fin de semana largo pasado por agua: el SMN emitió alertas por lluvias intensas, tormentas fuertes y ráfagas que podrían alcanzar hasta 90 km/h en varias provincias del país. Se esperan chaparrones, granizo y fuerte actividad eléctrica, con condiciones inestables de punta a punta.
El próximo fin de semana largo en la Argentina estará marcado por un escenario meteorológico complejo: lluvias persistentes, tormentas localmente fuertes, actividad eléctrica intensa, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 70 y 90 km/h, según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Las condiciones afectan distintas regiones del país y motivaron la emisión de alertas oficiales de nivel amarillo y naranja, dependiendo de la zona.
¿Qué provincias están bajo alerta?
De acuerdo con los reportes analizados, varias provincias estarán expuestas a fenómenos significativos durante el fin de semana. Entre las más afectadas se incluyen:
- Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut, con pronósticos de lluvias fuertes, viento intenso y caída de granizo.
- En el norte del país, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, con precipitaciones que podrían acumular entre 35 y 55 mm en períodos cortos y ráfagas cercanas a 70 km/h.
- En zonas puntuales como Santa Cruz, los vientos podrían superar los 90 km/h, de acuerdo con advertencias recientes.
El panorama general muestra una combinación de frentes fríos, ingreso de aire húmedo y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas.
¿Qué significa la “alerta amarilla”?
El SMN clasifica las alertas meteorológicas por colores para identificar el nivel de riesgo:
- Amarillo: fenómenos con capacidad de daño leve o moderado, interrupciones temporales de actividades y necesidad de tomar precauciones.
- Naranja: condiciones más peligrosas, con potencial de afectación a la vida cotidiana, bienes y servicios.
Este tipo de alertas suele activarse cuando se esperan ráfagas fuertes, lluvia intensa en poco tiempo, granizo o tormentas eléctricas frecuentes.
Vientos intensos: el gran protagonista del fin de semana
En varias provincias se esperan vientos del sector oeste, sudeste o norte, según la región, que podrían alcanzar:
- 70 km/h de forma generalizada
- 90 km/h en zonas del sur, especialmente en Santa Cruz
- Entre 50 y 70 km/h, con ráfagas aún más intensas, en áreas puntuales del centro del país
Estas ráfagas se combinarán con tormentas y bajones de temperatura, configurando un fin de semana más otoñal que veraniego.
¿Cómo estará el clima en Buenos Aires y AMBA?
Si bien la zona no figura entre las más afectadas por alertas fuertes, se prevén:
- Chaparrones por la mañana,
- Tormentas aisladas por la tarde,
- Lluvias nocturnas y descenso moderado de la temperatura.
Para el domingo, el pronóstico mantiene lluvias intermitentes y un retroceso térmico acorde al ingreso de aire frío.
Recomendaciones del SMN para transitar el temporal
Ante lluvias intensas, vientos fuertes y tormentas eléctricas, el SMN sugiere:
- Evitar circular si no es necesario.
- Desconectar electrodomésticos ante inundación.
- Asegurar elementos sueltos en balcones y patios.
- No refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas.
- Mantenerse informado a través de canales oficiales.
El feriado llega con un combo de lluvias, tormentas, viento intenso y descensos de temperatura en buena parte del país. La recomendación general es estar atentos a las alertas, evitar actividades al aire libre y priorizar la seguridad ante condiciones cambiantes.