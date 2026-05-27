Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 12 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 5 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:23
Puesta del sol17:54
Horas de luz9h 31m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:23 y se pone a las 17:54, dando aproximadamente 9h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Norte 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Norte 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Norte 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Norte 12 - 28 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Noroeste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Norte 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Norte 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Noreste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Noreste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Noreste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.