Pronóstico para la mañana

Hoy en La Rioja, el clima matutino estará marcado por nubes parciales y temperatura que alcanzará un máximo de 18.3°C, mientras que la mínima se mantendrá alrededor de los 6°C. Es un día ideal para salir temprano y disfrutar del fresco. La clima será muy benévolo con viento suave a una media de 21 km/h, permitiendo un ambiente relajado y fresco durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que avanza el día, las temperaturas llegarán a su punto máximo, alcanzando los 21.1°C. El cielo seguirá manteniendo algunas nubes, pero no se esperan lluvias significativas. La humedad relativa se mantendrá en un nivel cómodo, ideal para una salida vespertina. Ya en la noche, las nubes comenzarán a disiparse, proporcionando una agradable sensación de fresco con cielos despejados para la observación astronómica. Se espera que el viento continúe siendo leve y agradable, no superando los 10 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de marzo de 2026

Hoy, el sol en La Rioja saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35, dando un día largo para aprovechar las actividades al aire libre. Un hermoso espectáculo celestial al inicio y al finalizar el día.