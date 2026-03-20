Hoy en Neuquén, el clima estará mayormente parcialmente nuboso durante el día. En la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C con un porcentaje de humedad fijado entre el 35% al 75%. Aunque la probabilidad de precipitaciones sea nula, será conveniente llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán un promedio de 17°C. Se espera que el viento esté presente con una velocidad que podría alcanzar los 13 km/h, mientras que las rachas podrían llegar hasta los 27 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de marzo de 2026

El amanecer está previsto a las 08:47, mientras que el atardecer será a las 18:16, brindando un total de horas del día iluminadas. La luz de la luna será visible a partir de las 17:28 y se ocultará a las 08:22 del próximo día, permitiendo condiciones ideales para la observación del cielo nocturno.

“Un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente al atardecer”