Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de marzo de 2026
Informe Meteorológico
Hoy en Neuquén, el clima estará mayormente parcialmente nuboso durante el día. En la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C con un porcentaje de humedad fijado entre el 35% al 75%. Aunque la probabilidad de precipitaciones sea nula, será conveniente llevar un abrigo ligero.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Por la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán un promedio de 17°C. Se espera que el viento esté presente con una velocidad que podría alcanzar los 13 km/h, mientras que las rachas podrían llegar hasta los 27 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de marzo de 2026
El amanecer está previsto a las 08:47, mientras que el atardecer será a las 18:16, brindando un total de horas del día iluminadas. La luz de la luna será visible a partir de las 17:28 y se ocultará a las 08:22 del próximo día, permitiendo condiciones ideales para la observación del cielo nocturno.
“Un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente al atardecer”