Hoy, el clima en Santiago Del Estero presentará condiciones variadas. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas cercanas a los 9.5°C. La humedad alcanzará el 31%, proporcionando un ambiente ligeramente fresco para comenzar el día. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 18 km/h, lo que agregará un toque de frescura a la atmósfera matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde, la temperatura máxima llegará a los 22°C, acompañado de una nubosidad variable. Con una humedad que podría alcanzar el 63%, el ambiente tenderá a ser un poco más húmedo, aunque sin precipitaciones significativas, ya que no hay probabilidad de lluvia. Los vientos continuarán soplando desde el este, llegando a ráfagas de hasta 26 km/h.

Durante la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo estables, con cielos mayormente despejados. Este día sin precipitaciones permitirá disfrutar de una noche calma, ideal para actividades al aire libre o simplemente para disfrutar del aire fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de marzo de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol se levantará a las 8:04 y se pondrá a las 18:29, brindando un día de casi 10 horas de luz solar.

Este viernes en Santiago Del Estero destacará por ser un día con clima benigno, ideal para planificar actividades al aire libre. Es recomendable llevar ropa ligera durante el día, pero estar preparados para un ligero descenso de temperatura por la noche.