Pronóstico del tiempo para esta mañana en Ciudad De Buenos Aires

Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima mostrará cielos parcialmente nubosos durante la mañana, con temperaturas mínimas que tocarán los 8.6°C. La humedad se mantendrá alrededor del 78%, lo que podría aumentar la sensación de frío. Se espera que los vientos alcanzan velocidades de hasta 8 km/h, lo que será suficiente para oscilar las hojas y hacer sentir el frío al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance el día, el tiempo persistirá con su estado parcialmente nuboso, alcanzando temperaturas máximas de 16°C. Durante la tarde y noche, la humedad se elevará al 62%. Habrá que estar preparado ya que los vientos podrían intensificarse hasta los 12 km/h potencialmente, creando un ambiente más fresco de lo que el termómetro indica. Se espera que las nubes cubran ampliamente el cielo, pero sin pronostico de lluvias.