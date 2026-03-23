Un vistazo al clima de la mañana en Córdoba

En la mañana de Córdoba, el clima mostrará su lado más tranquilo con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, mientras que la máxima se registra en 21.9°C, ofreciendo un ambiente cálido y cómodo para iniciar la semana. La humedad en el ambiente será notoria, alcanzando un porcentaje significativo, y los vientos soplarán con una velocidad media de 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, se espera que el clima se mantenga similar, con temperaturas que rondarán los niveles mencionados. El viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, lo que augura una jornada tranquila en cuanto a las condiciones meteorológicas.