Hoy en Neuquén, el clima estará dominado por condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas matutinas serán suaves, con mínimas rondando los 4.9°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad alcanzará hasta el 75%, lo que podría hacer sentir más frío del indicado en el termómetro. El viento soplará desde el sureste con una velocidad promedio de 22 km/h, lo que añadirá una frescura extra a la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que avance el día, las máximas oscilarán en torno a los 17°C. Por la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo de cielo parcialmente nublado, pero el viento persistirá, manteniendo su intensidad entre 17 y 27 km/h. La humedad se mantendrá uniforme, lo que no indica riesgo de precipitaciones significativas. Será una buena oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta que puede haber sensación de frescor debido al viento.