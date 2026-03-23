Condiciones del clima para la mañana en Salta

Hoy en Salta, se espera un clima parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas serán de alrededor de 3.4°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, con una humedad del 47% que acompañará las primeras horas del día. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad de 22 km/h, brindando un aire fresco matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el clima continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas ascenderán hasta alcanzar máximos de 21.2°C, proporcionando una jornada templada. No se prevén lluvias, pero la sensación térmica podría verse influenciada por una humedad que alcanza el 47%. Al caer la noche, se espera que los vientos disminuyan ligeramente en intensidad.