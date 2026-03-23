Hoy, el clima en Santa Cruz será principalmente parcialmente nuboso durante las horas de la mañana. Se contempla una temperatura mínima de 3.4°C y una temperatura máxima de 7.3°C. Se prevé una velocidad de viento que alcanzará hasta 25 km/h, proporcionando una brisa refrescante a lo largo del día. La humedad relativa estará alrededor del 95%, manteniendo las condiciones frescas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, el cielo continuará siendo predominantemente nuboso. Las temperaturas oscilarán cerca del mismo rango, sin grandes variaciones respecto a la mañana. El viento disminuirá ligeramente hacia la noche, estableciéndose alrededor de 18 km/h. No se esperan precipitaciones significativas durante la jornada, permitiendo disfrutar de una tarde tranquila.