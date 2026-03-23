Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 23 de marzo de 2026
Clima hoy
Hoy, el clima en Santa Cruz será principalmente parcialmente nuboso durante las horas de la mañana. Se contempla una temperatura mínima de 3.4°C y una temperatura máxima de 7.3°C. Se prevé una velocidad de viento que alcanzará hasta 25 km/h, proporcionando una brisa refrescante a lo largo del día. La humedad relativa estará alrededor del 95%, manteniendo las condiciones frescas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Para la tarde y noche, el cielo continuará siendo predominantemente nuboso. Las temperaturas oscilarán cerca del mismo rango, sin grandes variaciones respecto a la mañana. El viento disminuirá ligeramente hacia la noche, estableciéndose alrededor de 18 km/h. No se esperan precipitaciones significativas durante la jornada, permitiendo disfrutar de una tarde tranquila.