Hoy el clima en Jujuy nos presenta un escenario parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se moverán entre los 4.2°C, lo que podría hacernos sentir un poco de frío al comenzar el día. Es un buen momento para considerar abrigarse bien si tienes que salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las condiciones meteorológicas mostrarán una ligera mejoría, pero aún con cielo parcialmente nublado. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de los 18.4°C. A lo largo del día, los vientos harán su presencia con una velocidad media de 10 km/h, lo que añadirá una sensación fresca al ambiente.

Si planeas salir por la tarde o noche, recomendamos llevar una chaqueta ligera, ya que la humedad máxima alcanzará un 85%, lo cual intensificará la sensación de frescura.