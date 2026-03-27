Hoy en San Juan, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 9.2°C y los 20.4°C. Durante la mañana, se espera un ambiente fresco con una humedad promedio del 33%, lo que proporcionará una sensación térmica agradable para iniciar el día. El viento soplará a una velocidad media de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 20.4°C. Aunque el cielo seguirá parcialmente nuboso, no se prevén precipitaciones. La humedad será notablemente baja, facilitando actividades al aire libre. Para la noche, el viento se mantendrá constante, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h.