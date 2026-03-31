Pronóstico del tiempo en Buenos Aires

Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas se mantendrán alrededor de los 5.6°C, permitiendo un inicio fresco del día. No se esperan precipitaciones significativas durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y hasta la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. Se pronostica que las temperaturas máximas alcanzarán los 15.7°C. La velocidad del viento será moderada, alcanzando máximas de 21 km/h. La humedad relativa será de alrededor del 55%, lo cual proporcionará una sensación térmica agradable.

Es importante tener en cuenta que no se esperan lluvias para el día de hoy, presentando así un clima ideal para actividades al aire libre.