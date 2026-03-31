Para este martes, el clima en Salta trae un panorama con cielo parcialmente nuboso a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 18.2°C mientras que las máximas alcanzarán los 21.2°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, la humedad relativa alcanzará niveles altos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará con un nivel parcial de nubosidad, mientras que las temperaturas tenderán a estabilizarse entre 18.2°C y 21.2°C. Los vientos se mantendrán, alcanzando una velocidad media de 8 km/h, proporcionando una leve brisa a lo largo de la jornada. Aunque el clima no presenta importantes variaciones, la humedad seguirá presente de manera considerable en el aire.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 31 de marzo de 2026

El sol hará su aparición a las 07:28, y se pondrá dejando paso a la noche a las 18:40, integrando destacables fenómenos astronómicos durante el día.