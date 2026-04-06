Clima matutino en Catamarca

Hoy en Catamarca, el clima durante la mañana será mostrado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas estarán alrededor de los 6.4°C, proporcionando una fresca sensación matutina. El viento será de una velocidad promedio de 10 km/h, manteniendo la mañana con un aire agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, las temperaturas subirán alcanzando un máximo de 23.7°C. Se espera que el cielo se mantenga parcialmente nuboso, con una leve brisa que correrá a lo largo del día. Al anochecer, la temperatura descenderá, pero aún así, el ambiente seguirá siendo agradable. La humedad relativa del día se mantendrá estable.