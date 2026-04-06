Esta mañana en Mendoza, el clima se presenta con un inicio de día parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 6.6°C, brindando un ambiente fresco para las primeras horas. El viento soplará a una velocidad máxima de 11 km/h, asegurando una brisa suave que acompañará las actividades matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y la noche, se prevé que el clima continúe siendo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán aproximadamente 17.5°C, favoreciendo a quienes planeen actividades al aire libre. La humedad relativa alcanzará un porcentaje de hasta el 62%, lo cual es significativo para quienes son sensibles a la humedad. Recomendamos vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura, y considerar llevar un paraguas pequeño, aunque la probabilidad de precipitaciones es baja.