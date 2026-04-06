Condiciones matutinas

Durante la mañana en Río Negro, el clima ofrecerá un amanecer despejado y se presentarán condiciones parcialmente nubosas. La temperatura mínima alcanzará los 6.8°C. La humedad se mantendrá elevada, con un porcentaje del 82%. Además, los vientos serán de intensidad moderada, con ráfagas que llegarán a los 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde y noche, continuaremos experimentando cielos parcialmente cubiertos. La temperatura máxima para hoy será de alrededor de 17.1°C, creando condiciones agradables para finalizar el día. El viento soplará con una intensidad media de 22 km/h, manteniendo el ambiente fresco. Es un buen momento para disfrutar de las actividades al aire libre, asegurándose de estar preparado ante posibles cambios en el clima.

El clima en la región es un tema de constante variabilidad, por lo que es recomendable siempre contar con un pronóstico actualizado.